Путин "выжал все соки" из Трампа: у США больше нет козырей против России

Администрация совершает одну ошибку за другой, сдавая слишком много козырей Путину. В ходе президентской кампании Дональд Трамп не раз хвастался, что положит конец конфликту между Россией и Украиной "за 24 часа".
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