Имя: Кэтрин Фамилия: Ли Полное имя: Кэтрин Ли Национальность: Малайзия Родилась: 17 июля 1989 г. Страна: Малайзия Цвет волос: Черный Цвет глаз: Карий Размеры: (США) 32-24-35 (ЕС) 81-61-89 Рост: 5,6; 168 см Кэтрин Ли Инстаграм – @cathrynli #Cathryn #Lee.