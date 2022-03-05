Ринат Билялетдинов: «По сыгранности состава сделал бы ставку на «Динамо»

Экс-главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что у «Динамо» больше шансов на положительный результат в противостоянии с московским «Спартаком» в рамках матча 20-го тура чемпионата России.

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