Роботам приделают «усы». Они помогут им лучше ориентироваться

Разрабатываются чувствительные «усы» для роботов, позволяющие им лучше ощущать окружающую средуУченые из Университета Флиндерса в Австралии разрабатывают чувствительные «усы» для роботов, которые позволят им лучше ощущать окружающую среду — статья об этом опубликована в журнале Sensors and Actuators A: Physical.