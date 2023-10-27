Канада предложила осудить ХАМАС в резолюции в Генассамблее ООН

Канада предложила поправку к проекту ближневосточной резолюции арабских стран в Генассамблее ООН. Оттава предложила отразить в тексте осуждение "террористической атаки ХАМАС, которая происходила в Израиле с 7 октября".
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