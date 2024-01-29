Астраханцам вновь дадут выбрать общественные пространства для реконструкции

В марте начнётся голосование по национальному проекту «Жилье и городская среда». Благодаря инициированной президентом программе, реализация которой началась 1 октября 2018 года, в Астраханской области благоустроили более 400 общественных территорий.
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