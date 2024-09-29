Силовики допросили производителя дихлофоса после гибели детей под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 29 сентября, ФедералПресс. В качестве свидетеля допрошен представитель новосибирского производителя средств от насекомых, продукция которого была обнаружена в доме отравившейся в Красноярском крае многодетной семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии