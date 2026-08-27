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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» выиграл все 4 матча против «Лутона» в 21-м веке и котируется явным фаворитом сегодня

«Челси» примет «Лутон» в 1/32 финала Кубка английской лиги. Команды четыре раза встречались в XXI веке – во всех матчах победили лондонцы.

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