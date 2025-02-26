Политика как он...
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Политика как она есть

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«Взгляд»: арестом Джорджеску Румыния разжигает кризис между ЕС и США

«Взгляд»: арестом Джорджеску Румыния разжигает кризис между ЕС и США

Задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, обвиненного в «пророссийских взглядах», стало следствием давления Евросоюза на Румынию с целью предотвратить отклонение от общего курса поддержки Украины.

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