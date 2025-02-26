Задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, обвиненного в «пророссийских взглядах», стало следствием давления Евросоюза на Румынию с целью предотвратить отклонение от общего курса поддержки Украины.
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