Поздно спохватились: Европа уже не успеет восполнить иссякшие запасы газа

Компании из ЕС стали увеличивать импорт газа, однако это им уже не поможет. Об этом пишет EADaily. «Европейские компании начали наращивать импорт газа, чтобы переломить ситуацию с низкими запасами.
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