Приговоренный к расстрелу в Белоруссии гражданин Германии рассказал о заданиях СБУ

Приговоренный к смертной казни белорусским судом гражданин Германии Рико Кригер рассказал, что в ходе выполнения заданий его курировала Служба безопасности Украины, в частности, поручая фотографировать различные объекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии