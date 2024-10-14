Александр Новиков лишил премий руководство районов и «ГУК» за провал с подключением отопления в городе

«Если до конца недели ещё одну жалобу от смолян получу - пеняйте на себя» Мэр Александр Новиков потребовал лишить 50 процентов премии директора «Городской управляющей компании», а также по 25 процентов - руководителей территориальных управлений районов Смоленска.