Александр Новиков лишил премий руководство районов и «ГУК» за провал с подключением отопления в городе

«Если до конца недели ещё одну жалобу от смолян получу - пеняйте на себя» Мэр Александр Новиков потребовал лишить 50 процентов премии директора «Городской управляющей компании», а также по 25 процентов - руководителей территориальных управлений районов Смоленска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии