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В мероприятиях контрольной проверки в войсках ЮВО будет задействовано свыше 150 вертолетов армейской авиации

В мероприятиях контрольной проверки в войсках ЮВО будет задействовано свыше 150 вертолетов армейской авиации

На учениях будут отработаны действия войск с применением подразделений тактического воздушного десанта.

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