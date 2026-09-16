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Царьград

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Инсайдер прогнозирует уход Роналду из «Аль-Насра» в январе

Инсайдер прогнозирует уход Роналду из «Аль-Насра» в январе

Криштиану Роналду, с 2022 года выступающий за саудовский «Аль-Наср», может покинуть клуб в январе, сообщает инсайдер Сауд Аль-Сарами.

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