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США установили военный протекторат над Гренландией

США установили военный протекторат над Гренландией

Данию ожидаемо продавили, она получила лишь обещания, что Гренландию не отберут у нее полностью. При этом от военного, политического и экономического суверенитета над островов она де-факто и де-юре отказалась.

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