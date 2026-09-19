США установили военный протекторат над Гренландией

Данию ожидаемо продавили, она получила лишь обещания, что Гренландию не отберут у нее полностью. При этом от военного, политического и экономического суверенитета над островов она де-факто и де-юре отказалась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СП Продались за 300 ...
- Лула победил. Вуч...
- Список целей "Нул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым