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Царьград

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Дожди и +15 градусов ожидаются в Новосибирске 21 сентября

Дожди и +15 градусов ожидаются в Новосибирске 21 сентября

Пасмурная погода с дождями ожидается в Новосибирске в понедельник, 21 сентября. Утром воздух прогреется до +10…+11 градусов, а во второй половине дня столбики термометров поднимутся до +14…+15 градусов.

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