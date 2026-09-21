Before Lioness, Ian Bohen Played A Villain On A Hit Supernatural Drama

Lioness' Grady may love the dogs in his K9 unit, but the canines Ian Bohen worked with in the past can't exactly be described as "man's best friend" .
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