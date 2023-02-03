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Мамедов о позиции МОК по допуску россиян: «Эти вбросы делаются, чтобы разделить общество на тех, кто может «скушать косточку», и на тех, кому она не нужна»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к международным стартам.

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