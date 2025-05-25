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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ISU: «Нет никаких шансов, что российские пары и танцевальные дуэты примут участие в Олимпиаде-2026»

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российские пары и танцевальные дуэты к участию в олимпийском отборе.

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