Конкурентное сосуществование: Россия всегда будет соперником для НАТО – NI

Чтобы сохранить или восстановить положение великой державы и гарантировать свою безопасность, Россия после конфликта на Украине почти наверняка попытается купировать военную угрозу, которая исходит из Европы, отодвигая ее как можно дальше от своих границ.
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