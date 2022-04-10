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Кудрин и Собчак опровергают

Кудрин и Собчак опровергают

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин опроверг информацию об эмиграции в Израиль.Ранее ТГ-канал ВЧК-ОГПУ рассказал, что предводитель сислибовской пятой/шестой колонны вслед за Чубайсом, Прохоровым и менее значимыми фигурами покинул Россию.

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