United States Retains Spot As World's Top Oil Producer Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The United States was the largest crude oil producer in the world in 2025, outputting a “record-high” 13.
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