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Альмада про 1:0 с Уругваем и свой гол: «Очень хотел показать, что достоин вызова в сборную Аргентины. Я многому учусь и стараюсь адаптироваться»

Форвард «Лиона» стал автором единственного гола в этом матче.  «Я немного волновался. Очень хотел хорошо сыграть и показать, что достоин вызова в сборную.

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