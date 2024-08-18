Наводчики на Путина рядом с нами?! Мурзагулов* рассказал о предателях на самом высоком уровне

Там их море. Весь олигархат и его служители. Потому и вся СВО - шаг вперед, два шага назад.

Александр Штам

Для простого честного человека НИЧЕГО хорошего не сделано ! Постоянно растут тарифы и цены ! Пенсионеров ни в грош не ценят, а они всю жизнь работали, коммуналку платить нечем ! ПЕНСИЮ ДАЛИ и ТУТ ЖЕ ЧЕРЕЗ КОММУНАЛКУ ЗАБРАЛИ ! (Все эти УСЗН и 22%-это фикция !)