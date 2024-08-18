Медвежий угол
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Медвежий угол

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Наводчики на Путина рядом с нами?! Мурзагулов* рассказал о предателях на самом высоком уровне

Наводчики на Путина рядом с нами?! Мурзагулов* рассказал о предателях на самом высоком уровне

Фото: коллаж Царьграда Рядом с Путиным находятся люди, готовые предать его при удобном случае, заявил Мурзагулов* украинским СМИ.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Там их море. Весь олигархат и его служители. Потому и вся СВО - шаг вперед, два шага назад.
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4 час.
людмила михайлик
Не понятна политика, потери и внутри и снаружи, везде враги
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4 час.
Александр Штам
Для простого  честного человека НИЧЕГО хорошего не сделано ! Постоянно растут тарифы и цены ! Пенсионеров ни в грош не ценят, а они всю жизнь работали, коммуналку платить нечем ! ПЕНСИЮ  ДАЛИ и ТУТ ЖЕ ЧЕРЕЗ КОММУНАЛКУ ЗАБРАЛИ !  (Все эти УСЗН и 22%-это фикция !)
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3 час.

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