В Магадане полицейские и общественники поздравили подшефных с приближающимся праздником - Днём защиты детей

В преддверии Дня защиты детей, в рамках ежегодной акции «Общественный совет – детям», сотрудники Управления МВД России по Магаданской области посетили подшефных – воспитанников школы-интерната поселка Сокол.
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