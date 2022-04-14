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Зенитовец Билли Бэрон повторил рекорд Егора Вяльцева. БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ

Зенитовец Билли Бэрон повторил рекорд Егора Вяльцева. БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ

«Зенит» разгромил минских «драконов» и обеспечил себе второе место в итоговой таблице регулярного чемпионата В заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» разгромил «Цмоки-Минск» с разницей «+20» (93:73).

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