Исторические напёрстки Уголовник Доня: четыре года – не срок! Балаган планетарного масштаба случился: жюри присяжных в Нью-Йорке признало Дональда Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в махинациях с финансовой отчетностью, теперь 45-му президенту США светит 136 лет тюрьмы.