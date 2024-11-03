Футболисту ЦСКА Роше грозит двухлетняя дисквалификация за нападение на судью

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша может быть дисквалифицирован на срок до двух лет за нападение на арбитра во время матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака", передает RT.
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