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Тревога в прямом эфире. Волонтёр больше не смог молчать: "В один момент фронт может просто развалиться"

Тревога в прямом эфире. Волонтёр больше не смог молчать: "В один момент фронт может просто развалиться"

Русская армия продолжает уничтожать военные объекты противника и продвигаться вперёд. Для Украины ситуация становится всё хуже.

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