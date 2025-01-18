Юная спортсменка из Тамбова передала Александру Овечкину "счастливую" клюшку

Хоккеист Александр Овечкин получил "счастливую" клюшку от поклонницы из Тамбова. 16-летняя Мария Кундашкина решила поддержать знаменитого спортсмена, которому до рекорда не хватает 20 заброшенных шайб в НХЛ.
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