Противник нанёс удар по зданию суда в Белгороде во время нахождения там губернатора Гладкова Враг не останавливает удары по российскому приграничью.
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Противник нанёс удар по зданию суда в Белгороде во время нахождения там губернатора Гладкова Враг не останавливает удары по российскому приграничью.
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