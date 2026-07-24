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Царьград

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Путин поздравил Мирзиёева с днём рождения и обсудил партнёрство

Путин поздравил Мирзиёева с днём рождения и обсудил партнёрство

Владимир Путин провёл телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым, поздравив его с днём рождения. Лидеры обсудили высокий уровень сотрудничества между Россией и Узбекистаном и выразили намерение укреплять стратегическое партнёрство.

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