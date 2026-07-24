Путин поздравил Мирзиёева с днём рождения и обсудил партнёрство

Владимир Путин провёл телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым, поздравив его с днём рождения. Лидеры обсудили высокий уровень сотрудничества между Россией и Узбекистаном и выразили намерение укреплять стратегическое партнёрство.