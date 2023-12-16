В Общественной палате заявили о поддержке Путина россиянами на грядущих выборах

Поддержка президента РФ Владимира Путина на посту главы государства в 2024 году — это запрос людей, запрос наших ребят на передовой, заявил 16 декабря «Известиям» первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Александр Малькевич.