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Царьград

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Паллиативная помощь в Подмосковье: 250 участников обучились в 37 школах

Паллиативная помощь в Подмосковье: 250 участников обучились в 37 школах

В Подмосковье более 250 человек прошли обучение в 37 школах паллиативного пациента. Курсы, которые проводят врачи и психологи, помогают родственникам и соцработникам ухаживать за больными.

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