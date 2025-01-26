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Названы последствия непризнания Западом итогов выборов в Белоруссии

Названы последствия непризнания Западом итогов выборов в Белоруссии

Непризнание итогов президентских выборов в Белоруссии западными странами не приведет к серьезным последствиям для страны, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

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