Названы последствия непризнания Западом итогов выборов в Белоруссии

Непризнание итогов президентских выборов в Белоруссии западными странами не приведет к серьезным последствиям для страны, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
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