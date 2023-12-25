Начинать формирование новой силовой структуры придется с западного стратегического направления Совет Федерации одобрил закон о праве граждан проходить службу по призыву в составе ФСБ РФ.
Российские погранвойска: возрождение из пепла
Комментарии
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Ксения Фотина
Ломать не строить...Статья обстоятельная, но много риторики, т.е. риторических вопросов.
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14 час.
В
Владимир
А таджики на что? Охранять границу новой родины.
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12 час.
вд
валерий двойнишников
Чтобы наркоту безопасно в Россию гнать?
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12 час.
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