Театр абсурда
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Театр абсурда

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Российские погранвойска: возрождение из пепла

Российские погранвойска: возрождение из пепла

Начинать формирование новой силовой структуры придется с западного стратегического направления Совет Федерации одобрил закон о праве граждан проходить службу по призыву в составе ФСБ РФ.

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Комментарии
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Ксения Фотина
Ломать не строить...Статья обстоятельная, но много риторики, т.е. риторических вопросов.
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14 час.
В
Владимир
А таджики на что? Охранять границу новой родины.
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12 час.
вд
валерий двойнишников
Чтобы наркоту безопасно в Россию гнать?
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12 час.

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