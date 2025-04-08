В Иркутске растет заболеваемость сифилисом среди мигрантов

В администрации Иркутска обсудили вопросы профилактики социально значимых заболеваний. Основные темы: роста психических расстройств, профилактики суицидов, увеличение случаев сифилиса у мигрантов и реализация плана по борьбе с гепатитом С.
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