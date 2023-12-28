Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Смирнов
    Он нет, но в партии много грамотных людей.Китайский подароч...
  • radiofree RF
    Очень просто,нажимаете на крестик слева,открываете папку с файлами и т.д.Зеленский решил с...
  • Валерий Фоменков
    "...Россия должна за столом переговоров согласиться на условия своего противника в перемирии". Это вряд ли. Даже теор...К чему США хотят ...

Не заметите, как вас расстреляют: нужна ли сейчас в России смертная казнь

Не заметите, как вас расстреляют: нужна ли сейчас в России смертная казнь

Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело», прокомментировал необходимость отмены в России моратория на смертную казнь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Юрчук
Обязательно отменить мораторий на смертную казнь на отдельные виды преступлений таких как измена Родины, умышленные убийства, терроризм и т.д.
Ответить
14 час.
Диана Мальгинова
Смертная казнь при наших судах?
Ответить
14 час.
Андрей Якобюк
Кувалду Пригожина, всем, показать несколько раз на натуре, думаю ебанаты задумаются
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх