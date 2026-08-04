Уважаемые владельцы домашних животных (кошки, собаки), проводится вакцинация против бешенства в ГБУ Новоаннинский ветеринарной станции.
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Уважаемые владельцы домашних животных (кошки, собаки), проводится вакцинация против бешенства в ГБУ Новоаннинский ветеринарной станции.
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