Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт с пятью боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области на ореховском направлении.
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