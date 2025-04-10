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Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт с пятью боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области на ореховском направлении.

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