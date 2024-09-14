Над Белгородской и Курской областями: средства ПВО в ночь на 14 сентября сбили 19 украинских БПЛА

В ночь на 14 сентября войска киевского режима предприняли попытки атак на территорию России. Как сообщили в Минобороны РФ, в общей сложности было уничтожено 19 беспилотников самолётного типа: десять над Курской областью и девять — над Белгородской.
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