Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

В Чикаго выписали ордер на арест Бена Гордона. Экс-баскетболист не явился в суд по обвинению в нанесении побоев

В Чикаго выписан ордер на арест бывшего игрока НБА Бена Гордона. На прошлой неделе экс-баскетболист не явился на судебное разбирательство по обвинению в нанесении побоев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх