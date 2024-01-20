Суд впервые оправдал обвиняемого в убийстве сослуживца участника СВО

Приговор вынес Новочеркасский гарнизонный военный судфото: pixabay.com/succo--> Суд в России впервые оправдал контрактника из Чечни Зайнди Такаева, который обвинялся в убийстве своего сослуживца, дагестанца Магомеда Шахбанова в зоне специальной военной операции.