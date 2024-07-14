Население Украины к 2030 году сократится до 35 млн человек

КИЕВ, 15 июля, ФедералПресс. К 2030 году население Украины уменьшится до 35 миллионов человек. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова, сообщают «Известия».
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