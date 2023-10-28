ХАМАС заявило о провалившейся попытке наземного наступления Израиля

Попытки наземного наступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по трем направлениям в сектор Газа провалились, она понесла большие потери, сообщает телеканал Al Mayadeen 28 октября со ссылкой на члена руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака.