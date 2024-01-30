В Ростове судья арбитража погибла при странных обстоятельствах

В Ростове судья арбитража погибла при странных обстоятельствахВ Ростове-на-Дону правоохранители расследуют загадочную смерть при пожаре в квартире дома № 30 на улице Шаумяна 41-летней судьи Арбитражного суда региона Светланы Прокопчук.
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