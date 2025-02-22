56,4 тыс прочтений Друзья, пришло время поговорить о том, что реально происходит в российском шоу-бизнесе.
СОБЧАК аж ПОБЛЕДНЕЛА: Певец ШАМАН ПОСТАВИЛ НАХАЛКУ на МЕСТО!
Комментарии
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Лев Добрый
Давно пора поставить на место эту губошлёпку!👍👈😜
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21 час.
ВМ
Валентина Магаринская
Шаман для нас свой, он с нами в это непростое время. И песни у него замечательные. По моему мнению, Встанем, это одна из лучших песен СВО.
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14 час.
Людмила Абрамова
хватит пиарить Шамана, что у него и с кем происходит.они в своем актерском кружке сами разберутся..каждый смотрит, слушает, ходит на концерты того актера-певца , который нравится. Выбор за каждым!
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13 час.
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