СОБЧАК аж ПОБЛЕДНЕЛА: Певец ШАМАН ПОСТАВИЛ НАХАЛКУ на МЕСТО!

Лев Добрый Давно пора поставить на место эту губошлёпку!👍👈😜

ВМ Валентина Магаринская Шаман для нас свой, он с нами в это непростое время. И песни у него замечательные. По моему мнению, Встанем, это одна из лучших песен СВО.