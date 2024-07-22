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Эксперт Бастрыкин сообщил о новых методах афер за посещение запрещенных сайтов

Эксперт Бастрыкин сообщил о новых методах афер за посещение запрещенных сайтов

Злоумышленники придумывают все больше новых схем мошенничества. Глава отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин заявил РИА Новости, что мошенники теперь прибегают к запугиванию россиян ложными уведомлениями о штрафах за посещение запрещенных интернет-ресурсов.

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