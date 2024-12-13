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Долина, Маликов и Пресняков стали обладателями премии "Золотой граммофон"

Долина, Маликов и Пресняков стали обладателями премии "Золотой граммофон"

Народные артисты России Лариса Долина и Дмитрий Маликов, фронтмен группы "Непара" Александр Шоуа, а также певец Владимир Пресняков стали лауреатами XXIX национальной музыкальной премии "Золотой граммофон".

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Хватит старье постить( имеются в виду возраст и пребывание на сцене!)
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