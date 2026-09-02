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Татар-информ

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Минувшей ночью над Россией уничтожили 130 украинских дронов

Минувшей ночью над Россией уничтожили 130 украинских дронов

130 вражеских БПЛА уничтожено минувшей ночью над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи, с 20.

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